 

Глава ВТБ рассказал, как долго продлится карантин в связи с пандемией коронавируса

20.04.2020, 1:25, Новости дня

Два месяца карантина в связи с пандемией коронавируса COVID-19 достаточно, чтобы начать искать баланс в пользу восстановления производства. Такое мнение высказал глава ВТБ Андрей Костин.

В интервью СМИ Костин отметил: сценарий развития кризиса зависит от продолжительности карантина, от того, насколько открытой будет экономика, будет ли восстановлено производство. "Мы имеем дело с кризисом, который до конца непредсказуем ни по времени, ни по своей глубине", — цитирует слова Андрея Костина РИА Новости. И исходить нам приходится из того, что известно на сегодня.

По мнению главы ВТБ, в настоящее время можно исходить из политики отдельных государств. ФРГ уже объявила о постепенном выходе из карантина. Президент США все время порывается выйти из карантина, несмотря на тяжелую ситуацию в стране. Судя по опыту Европы и США, плато сохраняется долго, считает Андрей Костин.

 

При этом он надеется, что Россия сможет избежать самых плохих сценариев. По оценке МВФ, глобальное падение производства будет порядка 6 процентов. Прогноз для Российской Федерации – минус 5,5 процента. Это серьезный вызов. При этом Международный валютный фонд предполагает, что в 2021 году темпы роста по развитым странам и в РФ в среднем будут выше, чем в предыдущие годы. "Поэтому я ожидаю достаточно быстрый "отскок", — прогнозирует Андрей Костин. И добавляет: если только не сбудутся предсказания о том, что вирус будем лечить два года. Тогда ситуация может измениться к худшему.



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