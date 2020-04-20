 

Раскрыты возможности С-350 по отражению массированных ударов крылатых ракет

20.04.2020, 1:08, Новости дня

Поступление на вооружение ВКС и ВМФ РФ новейших зенитно-ракетных систем С-350 повысит эффективность отражения массированных ударов крылатых ракет в четыре раза, говорится в статье, опубликованной в издании «Красная звезда».

«В рамках Государственной программы вооружения в ближайшее время спланирована поставка комплексов С-350 в воинские части ВКС и ВМФ, что позволит повысить эффективность отражения массированных ударов крылатых ракет противника по важнейшим объектам обороны в четыре раза», – приводит текст статьи ТАСС.

Напомним, в феврале первый комплекс ПВО С-350 «Витязь» поступил в учебный центр зенитных ракетных войск в Гатчине. В декабре 2019 года Воздушно-космические силы впервые получили новейший зенитный ракетный комплекс С-350 «Витязь».

Система С-350 «Витязь» разработана концерном «Алмаз- Антей» в интересах войсковой ПВО с максимальным радиусом поражения целей 60 км и максимальной высотой поражения 30 км. Комплекс предназначен для борьбы как с аэродинамическими, так и баллистическими целями. Одна пусковая установка комплекса вооружена 12 зенитными ракетами.



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