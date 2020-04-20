Православные христиане отпраздновали Пасху в условиях коронавируса

20.04.2020, 1:05, Новости дня

Православные христиане всего мира в воскресенье отметили Пасху на фоне экстраординарных ограничений на богослужения в связи с коронавирусом, из-за чего многие прихожане были вынуждены смотреть их по телевидению.

«Пусть ваша вера укрепит вашу надежду, а также вашу решимость во время нашей борьбы с пандемией COVID-19, от которой страдает весь мир, вне зависимости от этнической принадлежности, расы или религии», – говорится в распространенном накануне поздравительном обращении госсекретаря США Майка Помпео к православным всего мира.

Церковные лидеры стремились выяснить, как отметить самый важный праздник в православном календаре, избежав при этом распространения коронавируса.

Некоторые местные приходы игнорировали указания органов здравоохранения и церковных лидеров и обещали допустить людей на богослужения.

В России и Украине, двух крупнейших по населению православных странах мира, священники в Санкт-Петербурге и Киеве провели богослужения, которые транслировались по телевидению и в Интернете.

В Украине к храмам были направлены наряды полиции, следившие, чтобы собравшиеся люди оставались снаружи и соблюдали требования социального дистанцирования и запреты на большие скопления людей.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев отметить Пасху дома. Большинство церковных лидеров подчинилось и согласилось на трансляцию своих богослужений.

Исключением стала Киево-Печерская лавра, где полиция запускала в храм по одному человеку.

Лавра была закрыта на карантин, после того как более 90 монахов заразились коронавирусом. По крайней мере двое из них умерли.

Монастырь контролируется Украинской православной церковью Московского патриархата.

Русская православная церковь приказала не допускать в храмы большие группы верующих во время Страстной недели.

Патриарх Кирилл возглавил праздничную службу в московском Храме Христа Спасителя. В пасхальной проповеди он призвал верующих не отчаиваться и не паниковать в трудных обстоятельствах.

Президент Владимир Путин, который раньше регулярно посещал ночные пасхальные богослужения, на этот раз не пришел.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин остался в своей загородной резиденции и зажег свечку в часовне на ее территории.

Наиболее ожесточенные дебаты по поводу православной Пасхи возникли в Грузии, где церковные лидеры и правительство согласились допустить прихожан на пасхальную всенощную.

В соответствии с этим соглашением, верующие могли посетить службы в крупных соборах, несмотря на комендантский час, но должны были соблюдать дистанцию в 2 метра. Прихожане небольших церквей должны были оставаться снаружи.

Десятки людей направились в главный собор Тбилиси, где католикос-патриарх всея Грузии Илия II заявил, что вирус вызвал страх у многих.

В Болгарии правительство призвало верующих не посещать службы, но не стало их запрещать. Сотни человек собрались на службы под открытым небом, но многие предпочли смотреть их по телевидению.

«В нынешней ситуации мы должны стать лучше и скромнее, – написал премьер-министр страны Бойко Борисов в Facebook. – Давайте сделаем все, что в наших силах, чтобы спустя годы мы могли гордиться своими решениями и действиями».

В этом году 300 миллионов православных христиан отмечают Пасху через неделю после католиков и протестантов.