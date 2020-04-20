Коронавирус: последние новости на сегодня, 20 апреля 2020 года

20.04.2020, 0:54, Разное

Коронавирус в мире

Заболели – 2 343 710;

Умерли – 160 232;

Выздоровели – 569 588.

За сутки выявлено более 80 тысяч заболевших коронавирусом в мире. Китай, откуда началось распространение эпидемии, в ближайшее время может столкнуться с новыми проблемами из-за COVID-19. На Западе началось формирование негласной коалиции во главе с США против КНР.

Американский лидер Дональд Трамп, известный своей неприязнью к Китаю, заявил, что Пекин специально скрывал данные о числе заболевших коронавирусом. По его мнению, COVID-19 можно было остановить и не допустить его распространения в глобальных масштабах. КНР должна за это ответить, уверен президент США. С требованием раскрыть правду о коронавирусе к Китаю обратились также Германия, Австралия и другие страны.

Как Соединенные Штаты и их союзники собрались наказывать Пекин, Трамп не уточнил. Ранее сообщалось, что американцы могут отказаться от обслуживания своих обязательств перед Китаем. КНР – крупнейший держатель долговых бумаг США. Кроме того, в Соединенных Штатах начали подавать коллективные иски против Пекина с требованиями возместить ущерб от коронавируса. Суммы компенсаций могут составить триллионы долларов.

Коронавирус в России

Заболели – 42 853;

Умерли – 361;

Выздоровели – 3291.

В России пятый день фиксируется рекордный прирост заболевших коронавирусом. За последние сутки выявлено 6060 новых случаев. Президент Владимир Путин в своем пасхальном обращении заверил, что ситуация находится под контролем.

“Никаких сомнений нет: мы достойно пройдем через посланные нам испытания”, – сказал глава государства.

На так называемое плато заболеваемости коронавирусом Россия может выйти в ближайшие дни, считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. На текущей неделе в Кремле будут принимать решения по режиму всеобщей изоляции. По его словам, президенту предстоит выбрать “очень сложную комбинацию”: с одной стороны, позаботиться о здоровье россиян, с другой – не дать экономике “задохнуться”.

Тем временем главы редактор “Эха Москвы” Алексей Венедиктов сообщил о возможном смягчении ограничительных мер на этой неделе. “Пока обсуждается”, – написал он в своем телеграм-канале.

Коронавирус в Москве

Заболели – 24 324;

Умерли – 148;

Выздоровели – 1 763.

В Москве коронавирус за последние сутки выявили у 3570 человек. Рост заболеваемости в оперативном штабе по борьбе с COVID-19 объяснили увеличением числа тестов. Там отметили, что доля бессимптомных больных в городе составила 60%.

Власти столицы установили выплаты для доноров крови, переболевших коронавирусом и выработавшим иммунитет. Плазма таких пациентов – пока наиболее эффективный способ лечения COVID-19. За 150 миллилитров крови доноры получат 1250 рублей, за 600 – пять тысяч.

“Донорами плазмы COVREC могут стать граждане, переболевшие новой коронавирусной инфекцией, выработавшие иммунитет к этому заболеванию и не имеющие противопоказаний к донорству крови и ее компонентов”, – говорится в сообщении мэра Москвы Сергея Собянина.

МестоЗаболелиУмерлиВыздоровелиМосква24 3241481 763Россия42 8533613 291США742 42240 12362 233Весь мир2 343 710160 232569 588

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