Президент Молдавии поблагодарил Россию за доставку гумпомощи из Китая

20.04.2020, 0:48, Новости дня

Президент Молдавии Игорь Додон на состоявшейся в аэропорту Кишинева церемонии встречи самолета Ан-124 военно-транспортной авиации РФ поблагодарил руководство Российской Федерации за доставку медицинской помощи для борьбы с коронавирусом из Китая.

«Мы сможем справиться с поразившей мир пандемией коронавируса, если будем помогать друг другу. Хочу поблагодарить руководство РФ за то, что откликнулось на нашу просьбу и безвозмездно предоставило грузовой самолет для доставки важного для нас груза от наших друзей из Китая», – приводит слова Додона ТАСС.

Он уточнил, что в состав медицинской помощи вошли тест-системы для выявления коронавируса, респираторы, перчатки, защитные экраны и другие необходимые для страны медикаменты и оборудование, часть из которого – гуманитарная помощь Китая, а другая приобретена молдавским правительством, представителями бизнеса.

Президент Молдавии напомнил, что ранее в республику уже поступили партии медицинской помощи в виде тест-систем, медикаментов и оборудования из РФ и Китая, он поблагодарил обе страны за помощь в кризисный период.

В Минобороны Российской Федерации подчеркнули, что это первая совместная российско-китайская гуманитарная акция по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Воздушно-космические силы РФ доставили в Кишинев медицинское имущество общим весом около 40 тонн, сообщили в военном ведомстве.

«Министерством обороны Российской Федерации по просьбе молдавской стороны проведена операция по переброске самолетом Ан-124 «Руслан» военно-транспортной авиации ВКС РФ из Шанхая (КНР) в Кишинев (Республика Молдова) медицинского имущества, выделенного Китайской Народной Республикой, для борьбы с распространением коронавирусной инфекцией COVID-19 на территории Республики Молдова», – сообщили в военном ведомстве.

В Минобороны также напомнили, что 27 марта РФ направила в Молдавию гуманитарную помощь, в частности, 10 тыс. тест-систем для диагностики коронавируса.

«Мы надеемся, что наша помощь поможет дружественному, братскому молдавскому народу поскорее выйти из этой сложной ситуации, с которой столкнулся весь мир, – борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Особо хочу поблагодарить экипаж самолета, который совершил тяжелый и длительный перелет», – отметил российский посол в Молдавии Олег Васнецов.

Число вирус-положительных в Молдавии в воскресенье увеличилось до 2 472 (за сутки выросло на 145), из которых 457 вылечились, 67 умерли. В связи с пандемией в республике введен режим чрезвычайного положения, который действует по 15 мая, четыре населенных пункта заблокированы полицией в связи с объявленным там полным карантином.

Напомним, по данным ВОЗ, число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире превысило 2,24 млн человек, более 152,5 тыс. человек умерли, из них 6 тыс. 463 человека за последние сутки.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.