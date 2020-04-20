“Мы можем контролировать зверя”. Число смертей от коронавируса в Нью-Йорке продолжает снижаться

20.04.2020, 0:18, Новости дня

В штате Нью-Йорк в течение последних дней сокращается количество связанных с коронавирусом смертей. Как сообщает Associated Press, об этом на пресс-конференции 19 апреля сообщили губернатор штата Эндрю Куомо и мэр Нью-Йорка Билл де Блазио.

По словам Куомо, за последние 24 часа от коронавируса умерли 507 человек, что на 43 меньше, чем днем ранее, и на 271 меньше, чем в понедельник. Это, по мнению губернатора, свидетельствуют о том, что штат находится “по другую сторону плато” и что меры социального дистанцирования эффективны для сдерживания эпидемии.

В то же время власти призвали жителей штата и города продолжать выполнять требования карантина, иначе, сказал де Блазио, “болезнь вернется с удвоенной силой”.

Как отметил Куомо, власти штата и города “показали, что могут контролировать зверя”, но необходимо убедиться, что распространение инфекции замедляется и снижается число новых госпитализаций.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

США занимают первое место в мире по количеству подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом (745 062) и количеству смертей (40 148). На штат Нью-Йорк приходится почти половина жертв эпидемии в США (18 298) и около трети инфицированных (243 014).