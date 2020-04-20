 

“Мы можем контролировать зверя”. Число смертей от коронавируса в Нью-Йорке продолжает снижаться

20.04.2020, 0:18, Новости дня

В штате Нью-Йорк в течение последних дней сокращается количество связанных с коронавирусом смертей. Как сообщает Associated Press, об этом на пресс-конференции 19 апреля сообщили губернатор штата Эндрю Куомо и мэр Нью-Йорка Билл де Блазио.

По словам Куомо, за последние 24 часа от коронавируса умерли 507 человек, что на 43 меньше, чем днем ранее, и на 271 меньше, чем в понедельник. Это, по мнению губернатора, свидетельствуют о том, что штат находится “по другую сторону плато” и что меры социального дистанцирования эффективны для сдерживания эпидемии.

В то же время власти призвали жителей штата и города продолжать выполнять требования карантина, иначе, сказал де Блазио, “болезнь вернется с удвоенной силой”.

Как отметил Куомо, власти штата и города “показали, что могут контролировать зверя”, но необходимо убедиться, что распространение инфекции замедляется и снижается число новых госпитализаций.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

США занимают первое место в мире по количеству подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом (745 062) и количеству смертей (40 148). На штат Нью-Йорк приходится почти половина жертв эпидемии в США (18 298) и около трети инфицированных (243 014).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.04 / Поцеловал и умилил всех

21.03 / Итальянские юристы призвали отменить антироссийские санкции

04.03 / Партия “Ликуд” Биньямина Нетаньяху побеждает на выборах в Израиле

21.02 / В финале нацотбора “Евровидение 2020” выступят Тина Кароль, Джамала и Верка Сердючка

23.02 / Главный редактор информационного агентства погибла на Камчатке

01.04 / Мировой теннис поставлен на паузу до 13 июля

05.02 / В Латвии и Эстонии провели обыски в компании, которая транслирует русскоязычные каналы

10.04 / Назван процент россиян с иммунитетом к коронавирусу

26.02 / Минпросвещения оценило идею о штрафах за оскорбление учителей

13.03 / Вирусолог призвал россиян ответственно подходить к защите себя и близких от коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска