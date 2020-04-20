Пожары в Житомирской области – самые масштабные за 24 года – Гослесагентство

20.04.2020, 0:18, Новости дня

Нынешние пожары в Житомирской области стали самыми масштабными за 24 года. Об этом 19 апреля заявил председатель Государственного агентства лесных ресурсов Украины Андрей Заблоцкий, сообщается на сайте ведомства.

По словам Заблоцкого, распространению огня способствовал сильный ветер: Укргидрометцентр фиксировал порывы ветра скоростью до 35 м/с. Чиновник сказал, что таких шквалов в области не было последние восемь лет.

“Новых возгораний в лесных массивах Житомирской области не зафиксировано. Вчерашние слаженные действия лесников и пожарных ГСЧС дали свой результат. На сегодня осталось два пожара, которые сейчас ликвидируются, там работает авиация. Большого задымления уже нет”, – заявил глава Гослесагентства.

Пожары в Житомирской области продолжаются с 16 апреля. По информации Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, к утру 19 апреля лесной пожар охватил более 4 тыс. га.

В Госагентстве лесных ресурсов Украины считают, что у пожаров в Житомирской области может быть две причины – обрыв высоковольтных линий во время урагана и поджог сухостоя.