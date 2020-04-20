Полиция открыла уголовные производства из-за пасхальных служб в Почаевской и Святогорской лаврах

20.04.2020, 0:18, Новости дня

Национальная полиция Украины открыла уголовные производства по факту нарушений правил карантина во время пасхальных служб в двух лаврах Украинской православной церкви Московского патриархата: Почаевской (Тернопольская область) и Святогорской (Донецкая область). Об этом вечером 19 апреля сообщила пресс-служба ведомства.

“И в Святогорской Свято-Успенской лавре, и в Почаевской Свято-Успенской лавре во время службы находилось большое количество людей, которые не придерживались социальной дистанции, при этом часть из них не пользовалась средствами индивидуальной защиты”, – подчеркнули в полиции.

Уголовные производства в обоих случаях открыты по ст. 325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. В Украине на утро 19 апреля выявлено 5449 заболевших коронавирусной инфекцией, из которых 343 – за последние сутки. Умер 141 человек, восемь из них – за последние 24 часа.

С 12 марта в Украине действуют ограничительные меры в связи с эпидемией. Хотя религиозные службы не запрещали, власть призывала представителей всех конфессий по возможности проводить службы онлайн и не допускать нарушений ограничительных мер в храмах: соблюдать дистанцию и пользоваться средствами защиты. С призывом оставаться дома на Пасху также выступили предстоятели Православной церкви Украины и Украинской греко-католической церкви.

Днем 19 апреля Нацполиция сообщала, что во время пасхальных служб зафиксировала нарушения правил карантина в 19 храмах. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в большинстве церквей выполнялись договоренности и массового скопления людей не наблюдалось.