 

Минобороны РФ перебросило в Кишинев медицинский груз из Китая

20.04.2020, 0:15, Новости дня

Минобороны РФ по просьбе молдавских властей безвозмездно доставило в Кишинев медицинское имущество из Шанхая. Груз весом более 40 тонн перебросил самолет Ан-124 "Руслан" военно-транспортной авиации ВКС России. Военным удалось провести операцию в строго оговоренные молдавской стороной сроки.

Это первая российско-китайская совместная гуманитарная акция, направленная на борьбу с коронавирусом, передает Минобороны.

Ранее сообщалось, что Китай вывел три вакцины на стадию клинических испытаний на людях. Все они разного типа, чтобы повысить шансы на успех. Так, ученые работают над вакциной на основе рекомбинантного аденовирусного вектора. Он доставляет неживой генный материал коронавируса в клетку и запускает выработку антител. Эта технология позволяет быстро создать большие объемы безопасного препарата.



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