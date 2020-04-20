 

Число жертв коронавируса COVID-19 в США превысило 40 тысяч человек

20.04.2020, 0:15, Новости дня

В Соединенных Штатах Америки число жертв коронавируса COVID-19 превысило 40 тысяч. Об этом сообщает Университет Джона Хопкинска, ведущий собственный подсчет на основе местной и федеральной статистики.

Сейчас в стране зафиксировано 761 357 заболевших коронавирусом. Наиболее сложная ситуация – в штате Нью-Йорк, там порядка 250 тысяч инфицированных и около 17 тысяч умерших, передает РИА Новости. По словам губернатора штата Эндрю Куомо, по сравнению с предыдущими днями сегодня снизилось количество госпитализированных с COVID-19.

 

Всего в мире 2 398 579 заболевших, скончались 164 858 человек.

В России 42,853 инфицированных, 3,291 человек излечился, 361 скончался. Власти призывают граждан соблюдать режим самоизоляции, а при посещении общественных мест не забывать о мерах предосторожности: носить защитные маски и соблюдать дистанцию.



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