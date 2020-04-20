За сутки в Москве умерли 28 человек с положительным тестом на COVID-19

20.04.2020, 0:15, Новости дня

За минувшие сутки в Москве умерли 28 пациентов с положительным тестом на коронавирус COVID-19 и пневмонией. Таким образом, число жертв в столице превысило 200 человек, отмечает РИА Новости.

Россия занимает 41 место в мире по смертности от коронавируса. Она составляет 0,8 процента.

Всего в РФ зафиксировано 42853 случаев заражения коронавирусом, 361 человек умер, 3291 вылечились, сообщает сайт worldometers.info.