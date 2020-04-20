 

Оксана Самойлова заинтриговала поклонников, опубликовав видео с неизвестным мужчиной

20.04.2020, 0:09, Разное

Оксана Самойлова в режиме Stories показала поклонникам, как празднует Пасху. На заднем плане слышно речь неизвестного мужчины, который дает советы детям, как разбивать яйца правильно.
На своей странице в Instagram Оксана Самойлова, жена Джигана, заинтриговала подписчиков роликами в Stories. Они демонстрируют, как семья отмечает светлый праздник. Все сидят за столом и бьют пасхальные яйца. В коротких видео слышно и частично видно таинственного мужчину в футболке темного цвета, который дает рекомендации детям, как правильно разбивать яйца.

Бизнесвумен сообщила, что победу не одержал никто, так как яйца у всех раскрошились. В комментариях под последними постами поклонники начали спрашивать, где же сам Джиган, ведь они за него волнуются больше, чем из-за пандемии коронавируса.



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