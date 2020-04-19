Ученые доказали возможность различного течения времени на Земле

19.04.2020, 23:53, Разное

Японские исследователи в ходе эксперимента, проведенного ими в обсерватории Tokyo Skytree, доказали, что на Земле время может течь по-разному. Причиной такого процесса исследователи видят пониженную гравитацию.

Открытие стало возможным благодаря применению рекордно точных оптических часов с погрешностью в 1 секунду за 16 миллиардов лет, установленных на башне высотой около 450 метров выше уровня поверхности земли. В итоге разница между временем на вершине и этим показателем недалеко от основания сооружения составила около 4 наносекунд. По словам исследователей, исходной целью эксперимента была демонстрация возможности проведения максимально точных измерений в условиях нахождения вне пределов обсерватории и использования переносных устройств. “Это станет первым шагом к созданию еще более точных часов”, – подвели итоги исследования специалисты.

Примечательно, что обнаруженный экспертами факт разницы во времени стал подтверждением существующей теории относительности Альберта Эйнштейна. Великий ученый утверждал, что воздействие мощной гравитации заставляет время протекать медленнее, чем под влиянием меньшей силы тяжести.