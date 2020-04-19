VOAэкспресс 19 апреля 2020

19.04.2020, 23:51, Новости дня

Коронавирус

Президент США Дональд Трамп предупредил Китай, что Пекин должен понести ответственность, если он «знал, что виновен» в пандемии коронавируса. Трамп и его высокопоставленные помощники обвиняют Китай в недостаточной транспарентности после вспышки коронавируса в Ухане.

Китай отрицает возможность начала вспышки коронавируса, которая переросла в пандемию, в биологической лаборатории в Ухане.

Жизнь ньюйоркцев в карантин

Ньюйоркцы делятся счастливыми моментами, которые произошли с ними во время карантина.

25-летие теракта в Оклахома-Сити

19 апреля – 25-летие теракта в Оклахома-Сити. Из-за пандемии коронавируса мемориальная церемония организована в виде онлайн-трансляции.

25 лет назад – 19 апреля 1995 года – два террориста, придерживавшихся ультраправых взглядов, бывшие военные, привели в действие взрывное устройство, которое разместили в грузовике у административного здания Альфреда Марра в центре города. В результате взрыва погибли 168 человек. Более 680 человек получили ранения.

Взрыв был такой силы, что разрушил или повредил более 300 зданий в радиусе 16 кварталов от эпицентра. Взрывная волна выбила стекла домов в радиусе почти 5 км.

Пасха

Православные христиане всего мира в воскресенье отметили Пасху на фоне экстраординарных ограничений на богослужения в связи с коронавирусом.

В России и Украине, двух крупнейших по населению православных странах мира, священники в Санкт-Петербурге и Киеве провели богослужения, которые транслировались по телевидению и в Интернете. ​Исключением стала Киево-Печерская лавра, где полиция запускала в храм по одному человеку.

В Лос-Анджелесе прихожане нашли способ освятить куличи и яйца к празднику.