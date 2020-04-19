 

Трамп и Эрдоган договорились о сотрудничестве в борьбе с коронавирусом

19.04.2020, 23:51, Новости дня

Президент США Дональд Трамп и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган в ходе состоявшейся в воскресенье беседы по телефону договорились объединить усилия в борьбе с эпидемией коронавируса.

Об этом сообщили в администрации турецкого президента.

Лидеры двух стран «согласились продолжать тесное сотрудничество в противостоянии угрозам здравоохранению и экономике, которые представляет пандемия коронавируса», говорится в сообщении, не содержащем каких-либо деталей.



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