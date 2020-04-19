Число умерших с коронавирусной инфекцией в Москве превысило 200 человек

19.04.2020, 23:48, Новости дня

В Москве за минувшие сутки умерли 28 человек с положительным результатом теста на коронавирус и сопутствующими заболеваниями, общее число умерших с коронавирусной инфекцией в столице превысило 200 человек, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

«В Москве скончались 28 пациентов, у которых был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. Среди умерших – пациенты от 44 до 98 лет. Большинство пациентов имели сопутствующие заболевания. Среди них – гипертония, пиелонефрит, порок сердца, миастения, ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких). Трое из скончавшихся страдали сахарным диабетом. Еще у двоих был хронический бронхит», – приводит сообщение штаба ТАСС.

В Москве, по последним данным, зафиксированы 24 тыс. 324 случая заражения коронавирусом.

По данным ВОЗ, число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире превысило 2,24 млн человек, более 152,5 тыс. человек умерли, из них 6 тыс. 463 человека за последние сутки.

В РФ за сутки подтверждено 6 тыс. 60 новых случаев коронавируса, при этом в 43% случаев у пациентов не было клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 42 тыс. 853 вирус-положительных в 85 регионах.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.