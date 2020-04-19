Началось первое клиническое исследование вакцины против COVID-19

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19.04.2020, 23:42, Разное

16 марта в американском Сиэтле началось первое клиническое исследование экспериментальной вакцины против COVID-19. Сначала ее действие проверят на 45 участниках, сообщает Agence France-Presse.

Первую дозу уже получили четыре участника. Экспериментальная вакцина, текущее название которой mRNA-1273, была разработана Национальным институтом Аллергии и инфекционных болезней (NIAID) и кембриджской биотехнологической компанией Moderna.

В течение шести недель каждый участник исследования получит по две дозы вакцины. Промежуток между вакцинацией и ревакцинацией составляет 28 дней. Далее за здоровьем каждого привитого будут наблюдать в течение 14 месяцев: при личных посещениях и в телефонном режиме. Ученые будут оценивать реакцию иммунитета людей на введение вакцины на основании анализов крови.

Вакцина не содержит ни живых, ни инактивированных вирусов. Ее основной действующий компонент – матричная РНК вируса. После ее взаимодействия с организмом иммунная система должна выработать иммунитет против белка, который помогает коронавирусу присоединяться к клеткам. 

Компания Moderna ранее работала над вакциной против ближневосточного респираторного синдрома, возбудителем которого является другой представитель семейства коронавирусов. Именно поэтому подготовить начало клинических испытаний первой вакцины против COVID-19 удалось в рекордные сроки.



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