 

В Екатеринбурге полиция начала проверку после проведения в городе «коронавирусной» вечеринки

19.04.2020, 23:35, Разное

Полиция Екатеринбурга проводит проверку по факту проведения в городе «коронавирусной» вечеринки на несколько десятков человек. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По словам Горелых, он лично подал рапорт в дежурную часть регионального главка: «Дано поручение УМВД по городу Екатеринбургу провести тщательную проверку и в случае подтверждения появившихся сведений незамедлительно принять комплекс адекватных мер реагирования со всеми вытекающими для любителей фуршетов последствиями».

Видео «карантинной» вечеринки появилось на екатеринбургском портале 66.ru накануне. Судя по записи, в ней приняли участие около 30 человек. Организатором вечеринки, согласно информации издания, выступил бывший арт-директор кинотеатров «Салют» и «Колизей» Станислав Словиковский. В настоящий момент он недоступен для комментариев.

Иван Жилин
спецкор

Источник: Новая газета



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