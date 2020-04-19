 

Ксения Собчак поздравила поклонников с Пасхой в необычной шляпе с мухомором

19.04.2020, 23:09, Разное

Телеведущая Ксения Собчак вновь удивила поклонников: как известно, светская львица не является верующим человеком, но все равно поздравила подписчиков в социальных сетях с Пасхой. Знаменитость решила принять участие в интернет-флешмобе, начатом журналистом Ильей Красильщиком.
Суть задания такова: участнику необходимо играть в битки пасхальным яйцом в удаленном режиме. Собчак не отказалась от участия в данном флешмобе, передав эстафету своей подруге Ольге Слуцкер. Поклонников больше удивил необычный образ ведущей: она была запечатлена в странном головном уборе в виде ягод и большого мухомора, а её лицо на протяжении всего ролика оставалось невозмутимым.

Тем не менее, некоторые интернет-пользователи возмутились, так как Собчак является неверующей, поэтому ей было незачем поздравлять других с Пасхой, тем более в таком необычном образе.



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