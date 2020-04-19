В Турции от коронавируса умерли уже более 2 тыс. человек
19.04.2020, 23:01, Новости дня
Число жертв коронавирусной инфекции в Турции достигло 2017. Об этом 19 апреля сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа, информирует агентство “Анадолу”.
По данным министра, за последние сутки в Турции зафиксировано 127 летальных случаев с COVID-19.
С начала вспышки заболевания в стране сделали более 634 тыс. тестов на коронавирус, положительными оказались более 86 тыс.
Вылечились от COVID-19 почти 12 тыс. человек, отметил Коджа.
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 19 апреля, общее количество инфицированных коронавирусом в мире превысило 2,36 млн, из них 164 тыс. умерли, более 611 тыс. выздоровели.
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