В Турции от коронавируса умерли уже более 2 тыс. человек

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19.04.2020, 23:01, Новости дня

Число жертв коронавирусной инфекции в Турции достигло 2017. Об этом 19 апреля сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа, информирует агентство “Анадолу”.

По данным министра, за последние сутки в Турции зафиксировано 127 летальных случаев с COVID-19.

С начала вспышки заболевания в стране сделали более 634 тыс. тестов на коронавирус, положительными оказались более 86 тыс.

Вылечились от COVID-19 почти 12 тыс. человек, отметил Коджа.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 19 апреля, общее количество инфицированных коронавирусом в мире превысило 2,36 млн, из них 164 тыс. умерли, более 611 тыс. выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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