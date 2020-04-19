Ермак назвал ошибку предыдущих составов правительства Украины

19.04.2020, 23:01, Новости дня

Предыдущие составы Кабинета Министров Украины допускали ошибки в общении с народными депутатами. Такое мнение глава Офиса президента Украины (ОПУ) Андрей Ермак выразил в колонке для “Украинской правды”, опубликованной 17 апреля.

“[Президент Украины] Владимир Зеленский настраивает Кабинет Министров на ежедневную плодотворную работу с народными депутатами и профильными парламентскими комитетами. Ошибки предыдущих составов правительства, когда некоторые министры не находили времени на общение с депутатским корпусом, недопустимы”, – написал глава ОПУ.

Он считает, что Верховная Рада должна “играть роль площадки для согласования всех общественных, политических и профессиональных мнений и интересов, тем более, когда речь идет о выработке стратегических решений”.

“В вопросах стратегии президент Украины, кстати, возлагает большие надежды именно на парламент”, – подчеркнул Ермак.

На отсутствие коммуникации с членами Кабмина жаловался в марте глава комитета Рады по гуманитарной и информационной политике, народный депутат от “Слуги народа” Александр Ткаченко. По его словам, на тот момент министр финансов Игорь Уманский недоступен для парламентариев.