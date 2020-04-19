 

Коронавирус нанес удар по мексиканским и колумбийским наркокартелям – AP

19.04.2020, 23:00, Новости дня

Всемирное закрытие границ и ограничение работы развлекательных заведений из-за пандемии коронавируса нанесли серьезный удар по наркоторговле. Об этом пишет агентство Associated Press, ссылаясь на многочисленные интервью с представителями правоохранительных органов и экспертов по наркотрафику.

Опрошенные агентством эксперты отмечают, что локдаун затронул “практически все цепочки поставок” наркоторговцев. Так, мексиканские наркокартели остались без прекурсоров для производства метамфетамина и фентанила из-за закрытия границ Китая, откуда поставлялась большая часть сырья.

Кроме того, наркокартели сталкиваются с проблемами при доставке наркотиков в США. Основная их часть переправлялась через мексиканско-американскую границу, однако из-за пандемии коронавируса поток автомобилей, следующих через пункты пропуска и которые наркоторговцы используют как прикрытие, серьезно упал – в этих условиях отправлять грузовики с наркотиками стало более рискованно.

В свою очередь, в США уличные наркоторговцы сталкиваются со снижением спроса, поскольку основные места сбыта – бары, ночные клубы и мотели – закрыты.

Однако, считают представители правоохранительных органов, наркокартели также умышленно сокращают поставки: это позволяет существенно поднять стоимость наркотиков на розничном рынке. Так, цена на некоторые виды наркотических веществ выросла более чем в четыре раза.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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