Общественная болезнь: справиться с коронавирусом можно только вместе

19.04.2020, 22:57, Новости дня

Каковы особенности режима самоизоляции в России?

Это была резервная мера, которую не использовали до последнего. Но эпидемия заставила. Для въезда в Москву и передвижения по столице теперь нужны электронные пропуска. О них объявили за несколько дней до введения, чтобы сайты госуслуг привыкли к повышенному трафику, а люди — к мысли, что без в этого QR-кода и 16-значного шифра теперь — никуда.

Пропуск выдают только, если ваше предприятие не прекратило работу, если надо съездить к врачу. Два раза в неделю получить разрешение можно без указания причин — для личных целей.

Штраф — немалый — 5 тысяч рублей. Пока проверка идет в ручном режиме. С середины следующей недели отслеживать нарушителей самоизоляции начнут камеры.

Пропускная система — мера беспрецедентная. Но остановить вирус в самом большом городе Европы можно только так.

Площадь с качелями — Триумфальную — без людей и представить сложно. Обычно здесь — очередь. Москва заметно опустела. Уменьшился трафик на улицах. Реже стали москвичи пользоваться и подземкой. Метрополитен отчитался: пассажиропоток уменьшился на 85%.

Пропуска теперь нужны и для поездок в метро — надо только указать номер транспортной карты. Эта мера поначалу вызвала трудности — кое-где очереди на вход вышли даже на поверхность. Но в первый же день власть и полиция этот узел развязали.

"Из-за проверочных мероприятий, проводимых ГУВД, в метро образовались очереди, что в нынешней ситуации очень критично. Переговорил с начальником ГУВД, попросил организовать работу таким образом, чтобы дальнейшие проверки не приводили к массовому скоплению людей", — сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Насколько россиянам сидится дома, показывает новый сервис "Яндекса" "Индекс самоизоляции". Все, как с пробками: чем зеленее — тем лучше. Но к идеалу — пяти баллам — приблизиться сложно. Причем нарушителей больше всего среди молодежи.

То, как в Екатеринбурге, устроят подпольную дискотеку и потом сами же выложат видео в Сеть. То, как под Красноярском, соберутся на массовый пикник с шашлыками. И все это в том время, когда люди стараются выходить из дома только по необходимости.

У каждого региона — свой путь борьбы с вирусом. Но принципы везде одинаковы. На улицах Владикавказа — пристальное внимание к тем, кто выходит из дома.

В Пскове сотрудникам полиции помогают волонтеры.

И везде — самые подробные объяснения, ведь опыта жизни в самоизоляции нет ни у кого.

Тем, кому сейчас особенно тяжело, помогают волонтеры. Пенсионеры теперь могут не ходить в магазины. Домой им доставляют лекарства, маски и антисептики.

Волонтеры предлагают пенсионерам выгуливать их собак. Питомцев и забирают и отдают так, чтобы не пересекаться с человеком из группы риска.

В Челябинске добровольцы покупают и развозят еду по многодетным семьям.

Фермеры Башкирии кормят врачей бесплатными обедами.

А на Ямале доставляют еду тем, кто всегда в самоизоляции, — оленеводам.

Коронавирус изучен пока слабо, но уже ясно: это не только личная, но и общественная болезнь. Значит, и справиться с ней может только все общество вместе.

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"Вести недели"