На кокусах в Вайоминге победил Байден

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19.04.2020, 22:57, Новости дня

По итогам собраний партийных активистов (кокусов) в американском штате Вайоминг победу одержал экс-вице-президент США Джозеф Байден. Он претендует на выдвижение кандидатом от Демократической партии на президентских выборах в стране, которые назначены на 3 ноября.

Голосование в Вайоминге проводилось по почте из-за ситуации с распространением коронавируса. Бюллетени начали принимать 7 апреля, за день до того, как единственный соперник Байдена сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс объявил о выходе из предвыборной гонки.

Еще 15 американских штатов, а также ассоциированное с США островное государство Пуэрто-Рико решили перенести сроки проведения первичных выборов и собраний партийных активистов либо провести голосование по почте, пишет ТАСС.

Имя соперника Дональда Трампа будет названо на съезде Демократической партии. Его планировалось провести в Милуоки (штат Висконсин) 13-16 июля, но уже решено перенести на неделю, которая начнется 17 августа.



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