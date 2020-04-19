 

“Брайтон” превратил домашний стадион в центр тестирования на коронавирус

19.04.2020, 22:57, Новости дня

Футбольный клуб "Брайтон энд Хоув Альбион", выступающий в английской премьер-лиге, превратил свой домашний стадион "Амэкс" в центр тестирования на коронавирусную инфекцию COVID-19.

До этого стадион уже использовался в качестве хранилища жизненно важных аппаратов Национальной службы здравоохранения (NHS). Как сообщает пресс-служба "Брайтона", клуб также предложил местным властям использовать стадион в качестве полевого госпиталя в случае экстремальной ситуации.

👇 The Amex has been converted into the south coast’s biggest drive-in coronavirus testing centre, as the club strengthens its commitment to assist the NHS and other key workers during the current coronavirus pandemic.#BHAFC 🔵⚪️

— Brighton & Hove Albion (at 🏡) (@OfficialBHAFC) April 19, 2020

Ранее лондонский "Тоттенхэм" переоборудовал свою домашнюю арену для противодействия COVID-19, а владелец "Челси" Роман Абрамович предоставил для проживания номера отеля на территории клубного стадиона сотрудникам Национальной службы здравоохранения.

Напомним, вспышку пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, зафиксировали в китайском городе Ухань в конце 2019 года. На сегодняшний день количество заразившихся в мире превысило 2,3 миллиона человек, из которых 163 тысячи скончались.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.03 / «Многосерийный сериал» о Путине прерван. Продолжение следует? 

14.02 / Ургант посмеялся над напавшей на таксиста фитнес-тренером

11.02 / Число жертв коронавируса в Китае превысило 1 тыс. человек

11.04 / Безработица, врачи, пожар рядом с Чернобылем. Ток-шоу “Свобода слова Савика Шустера”. Трансляция

05.03 / Толщина озонового слоя Земли упала до критической отметки

09.04 / Правительство взяло в работу предложение ЕР по ипотечным каникулам

01.04 / В Узбекистане ветеранам к 9 мая выплатят по $1000

17.04 / Минпросвещения перенесло проверочные работы на осень

13.04 / Испания разрешила выйти на работу сотрудникам некоторых предприятий

19.04 / Силуанов сказал, на сколько хватит средств ФНБ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска