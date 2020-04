“Брайтон” превратил домашний стадион в центр тестирования на коронавирус

19.04.2020, 22:57, Новости дня

Футбольный клуб "Брайтон энд Хоув Альбион", выступающий в английской премьер-лиге, превратил свой домашний стадион "Амэкс" в центр тестирования на коронавирусную инфекцию COVID-19.

До этого стадион уже использовался в качестве хранилища жизненно важных аппаратов Национальной службы здравоохранения (NHS). Как сообщает пресс-служба "Брайтона", клуб также предложил местным властям использовать стадион в качестве полевого госпиталя в случае экстремальной ситуации.

👇 The Amex has been converted into the south coast’s biggest drive-in coronavirus testing centre, as the club strengthens its commitment to assist the NHS and other key workers during the current coronavirus pandemic.#BHAFC 🔵⚪️

— Brighton & Hove Albion (at 🏡) (@OfficialBHAFC) April 19, 2020

Ранее лондонский "Тоттенхэм" переоборудовал свою домашнюю арену для противодействия COVID-19, а владелец "Челси" Роман Абрамович предоставил для проживания номера отеля на территории клубного стадиона сотрудникам Национальной службы здравоохранения.

