 

Данила Козловский и Ольга Зуева назвали новорожденную дочь необычным именем Ода Валентина

19.04.2020, 22:53, Разное

Отечественный актёр театра и кино Данила Козловский в начале марта этого года впервые стал отцом. Дочь артисту родила возлюбленная, режиссёр Ольга Зуева. Она же недавно пояснила о необычном имени, выбранном для новорожденной малышки – Ода Валентина.
Данила Козловский и Ольга Зуева – одна из самых скрытных пар отечественного шоу-бизнеса. Артисты некоторое время не афишировали свои отношения, затем многих интересовала возможная свадьба, но это так и осталось загадкой, а совсем недавно неожиданно для многих поклонников они стали родителями маленькой дочери. Лицо новорожденной пара пока не показывает в Сети и больше месяца скрывали имя девочки, но затем Зуева призналась, что вместе с возлюбленным ответственно подошла к выбору, а первенца в итоге назвали Ода Валентина.


Какое значение несёт в себе имя малышки режиссёр не раскрыла, поэтому фолловерам остаётся об этом только догадываться. По одной из версий первая часть – Ода – может быть составлена из начальных букв имён родителей и слова «любовь» на испанском языке (amor), но, как информирует интернет-портал «ГлобалМСК», эта «теория» не нашла подтверждения.



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