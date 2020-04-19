Китай отверг версию о возникновении коронавируса в лаборатории в Ухане

19.04.2020, 22:35, Новости дня

Китай отрицает возможность начала вспышки коронавируса, которая переросла в пандемию, в биологической лаборатории, а не в результате передачи вируса от животному к человеку в Ухане.

Директор Национальной лаборатории биологической безопасности в Ухане Юань Чжимин заявил англоязычному государственному каналу CGTN, что распространение вируса из Уханьского института вирусологии, в частности, из его лаборатории Р4, которая работает с опасными вирусами, «исключено».

Он назвал «теорией заговора» предположения, что коронавирус возник в этой лаборатории, популяризируемые консервативными сторонниками президента США Дональда Трампа.

Координатор рабочей группы Белого дома по коронавирусу Дебора Биркс, выступая в программе «Лицом к нации» на канале CBS в воскресенье, заявила, что до выяснения источников происхождения коронавируса еще далеко.

«Потребуется время, чтобы отследить этот конкретный вирус, получить научные доказательства того, как этот вирус возник, – сказала она. – Мы знаем, что он возник в Китае, но не знаем, как и где».

«У меня нет свидетельств, что это был лабораторный инцидент, – добавила она. – Я также не знаю точно, как он появился».

«Сейчас общепринятая точка зрения состоит в том, что имела место передача от животного к человеку», – сказала она.

Вице-президент США Майк Пенс заявил телеканалу Fox News в воскресенье, что Китай «не был достаточно откровенен» в том, что касалось вспышки коронавируса в декабре.

Но, касаясь вопроса о его происхождении, Пенс сказал: «В свое время мы сделаем соответствующие запросы».

Юань Чжимин заявил, что никто из сотрудников его института не был инфицирован, отметив, что учреждение «проводит исследования в разных областях, связанных с коронавирусом».

Пекин критикуют за недостаточную транспарентность в реагировании на пандемию. США расследуют возможное происхождение вируса в уханьской лаборатории, где работает Юань.

Официальная статистика по числу инфицированных в Ухане с самого начала подвергалась сомнению, учитывая, что власти часто меняли критерии учета на пике эпидемии.

Несколько дней назад власти Уханя признали ошибки в подсчете умерших в городе, увеличив их число в полтора раза, до 3869 человек.

Хотя происхождение COVID-19 пока неясно, некоторые ученые предполагают, что вирус мог передаться от животных к человеку на рынке в Ухане.