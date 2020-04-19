25-летие трагедии в Оклахома-сити отметили с помощью видео

19.04.2020, 22:35, Новости дня

Близкие тех 168 человек, что погибли в результате взрыва в Оклахома-Сити, а также люди, пережившие эту трагедию, не смогли собраться в воскресенье, чтобы отметить 25-ю годовщину теракта.

Это, однако, не помешало им почтить память жертв.

Поскольку ежегодная памятная церемония была отменена из-за ограничений в связи с коронавирусом, о событиях 1995 года напомнили с помощью видео, в котором были зачитаны имена погибших, после чего последовали 168 секунд молчания.

В обычных условиях люди собрались бы в воскресенье у мемориала, где стояло федеральное здание имени Альфреда Марра, разрушенное взрывом 19 апреля 1995 года.

Было «крайне трудно» лишиться возможности принять личное участие в церемонии, говорит Райан Уичер, отец которого, агент Секретной службы Алан Уичер, погиб в результате взрыва.

«Но все это по уважительным причинам, – добавил он. – Все идут на какие-то жертвы, и я не думаю, что было бы справедливо считать, что в ситуации с коронавирусом к нам должно быть особое отношение».

Подготовленное заранее видео включает выступления экс-президента Билла Клинтона, возглавлявшего страну в то время, сенатора Джеймса Лэнкфорда, мэра Оклахома-Сити Дэвида Холта и других.

Директор мемориала Кари Уоткинс сказала, что требования социального дистанцирования необходимы, но неприятны, поскольку зачастую выжившие и родственники погибших встречаются друг с другом лишь раз в году.

«Им будет этого не хватать, но, когда появится возможность собраться без опаски, мы соберемся и что-то организуем – и неважно, какой это будет день», – добавила она.

Теракт был осуществлен двумя американскими гражданами – бывшим военным Тимоти Маквейем и его сообщником Терри Николсом, ненавидевшими федеральное правительство.

Маквей был приговорен к смертной казни. Приговор был приведен в исполнение путем введения смертельной инъекции в 2001 году. Николс был приговорен к пожизненному заключению.