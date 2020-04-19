 

Путин рассказал о новых мерах борьбы с COVID-19

19.04.2020, 22:25, Разное

Президент РФ Владимир Путин провел совещание с членами правительства. Он сообщил, что «ситуация с распространением коронавируса в РФ в целом под контролем». По мнению президента, своевременные оперативные меры помогли сдержать массовое проникновение и распространение коронавируса.

В ходе совещания Владимир Путин сообщил о мерах по борьбе с коронавирусом в России:

·         Правительство должно проработать вопрос повышения зарплат медикам, которые заняты в борьбе с коронавирусом: сотрудникам Роспотребнадзора, участковым, медперсоналу скорой помощи и ФАПов.

·         Безрецептурные лекарства можно будет продавать дистанционно, согласно новому указу президента.

·         Будет повышена ответственность за контрафактные медицинские лекарства.

·         Будет налажен бесплатный интернет-доступ к социально значимым ресурсам, в том числе для закупки лекарств.

·         Будут увеличены резервы лекарств и медицинского оборудования.

·         Работодателям президент предложил дать возможность сотрудникам с детьми работать дистанционно.

«Российский фонд прямых инвестиций профинансирует совместные разработки с японскими партнерами. Потенциально это будет первый в мире именно портативный экспресс-тест»,— цитирует президента Ъ.



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