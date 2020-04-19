Мнение: «Охота на ведьм» как новая национальная традиция

19.04.2020, 22:20, Разное

«Охота на ведьм» как новая национальная традиция

«В селе Черногородка Макаровского района Киевской области медики, которые работают в Киеве, заявляют о грозящей им опасности от односельчан. По их словам, глава села запрещает выходить из дома санитаркам, несмотря на то, что их тесты на коронавирус отрицательные, угрожая им гигантским штрафом. А соседи пытались поджечь дом одной из них», – звучит как сюжет плохого фильма, но увы, это реальность.

Охота на ведьм как попытка защититься от некой угрозы. Уничтожение потенциального источника опасности. Некая дикая форма профилактики.

Еще совсем недавно украинцы, вроде бы как цивилизованные люди, для которых Евросоюз отменил визовый режим, открыв таким образом двери в Европу, закидывали камнями автобусы, доставляющие в места прохождения карантина граждан, вывезенных из эпицентра эпидемии коронавируса, из Китая. В них видели потенциальных разносчиков заразы, которые, пренебрегая своей личностью безопасностью и безопасностью своих сограждан, отправились в увеселительное путешествие.

Но врачи и медсестры? Кто-то думает, что они мечтали контактировать с зараженными? Наверняка нет. Они просто выполняют свой долг, ежедневно пытаясь ограничить распространение заразы по территории своей страны. Уверен, что большинство из них в сложившихся условиях предпочли бы оказаться подальше от того места, где размещены заболевшие коронавирусом, но, несмотря на это, они ежедневно ходят на работу, рискуя при этом своей жизнью и здоровьем.

Наблюдая за тем, как относятся к врачам в большинстве стран мира, к тем, кто лечит зараженных коронавирусом, я впервые слышу нечто подобное. Впервые слышу о том, что медики, оказавшиеся на передовой борьбы с пандемией, вдруг стали изгоями в глазах своих сограждан. Но я не готов заявить о том, что я удивлен.

Все началось с охоты на инакомыслящих. Политические разногласия решались путем нефатального насилия. Оппонентов, тех, кого не понимали и не принимали, обливали зеленкой, били и «упаковывали» в мусорные баки. Делали это с азартом, решая одновременно две задачи – убирая конкурентов и веселя население, которое изголодалось по зрелищам.

Затем перешли на тех, кто набрался смелости отстаивать свои права говорить на русском языке, являющимся для них родным. Зеленка и мусорные баки показались полумерами, и в ход пошли танки и артиллерия. Ну а как по-другому выкорчевать «скверну», которая при отсутствии должного внимания имеет шансы перекинуться и на другие регионы?

Забив все мусорные баки политиками разного масштаба и израсходовав стратегический запас зеленки, украинцы начали очень тщательно выявлять «агентов ФСБ». Доходило до абсурдного, когда два оппонента в споре совершенно синхронно обвиняли друг друга в работе на Кремль. Но «агенты Кремля» закончились даже быстрее зеленки, а потребность «бороться с врагом внутренним» никуда не ушла.

«Герои Майдана». Те люди, портреты которых еще несколько лет назад можно было встретить чаще, чем иконы православных святых. Оказывается, с ними все тоже все совсем неоднозначно. Расследовали, изобличили, развенчали, растоптали, чем доставили лично мне непередаваемое удовольствие. Хотя, если честно, даже я не ожидал, что действующая власть так быстро откажется от тех, кто своей безграничной глупостью создал предпосылки для прихода к власти сначала Порошенко, а затем Зеленского.

Ну да ладно, Бог с ними, как с украинскими политиками, так и с «героями» переворота, который погрузил страну в кровавый хаос. Они заслужили все то, что с ними сейчас происходит. Кто сеет ветер, тот пожнет бурю. Но вот врачи и медсестры… Это уже откровенная дикость. В условиях пандемии, в условиях постоянного роста числа заболевших, каждый верный своему долгу медик – на вес золота. И совершенно неразумно создавать для этих людей неприемлемые условия существования и уж тем более угрожать им прямым насилием.

Начатая когда-то «охота на ведьм» уже давно вышла из под контроля и существует по каким-то своим, абсолютно абсурдным правилам. Жадный до «крови» народ совершенно хаотично выбирает себе цели, назначая врагов по собственному усмотрению и зачастую даже не руководствуясь здравым смыслом. Раньше я думал, что это пройдет. Изменится политическая система, закончатся «агенты ФСБ», придет осознание того, что Донбасс потерян навсегда, откроется жестокая правда о событиях Майдана 2013-2014 годов, и народ Украины наконец-то сосредоточится на решении внутренних проблем. Но теперь, читая о репрессиях в отношении врачей, контактирующих с заболевшими коронавирусом украинцами, я понимаю, что заблуждался. Все только начинается.

Что дальше, кто следующий? Кого «активные» украинцы назначат врагами и на кого объявят охоту? Кого решат «постращать» для профилактики? Наверняка, в украинском социуме уже зреет ответ на данный вопрос. Коронавирус – он не навсегда, и вскоре врачи и прочий медперсонал выйдут из «группы риска». Кто придет им на смену после окончания эпидемии? Лично мне бы очень хотелось, чтобы та активная часть украинского социума, которая боролась с русскоговорящими соотечественниками и угрожала поджогами жилищ медикам, обратила внимание на «героев» АТО. А что? Возвращаются люди с боевым опытом, неизвестно, чем занимались на передовой, непонятно, что у них с психикой, почему бы их не изолировать от «нормальной» части украинского сообщества? Безопасности ради?

Алексей Зотьев

https://asd.news/articles/ukraina/okhota-na-vedm-kak-novaya-natsionalnaya-traditsiya/ – цинк

PS. Иронично, но командующий Нац.гвардией Украины Балан подцепил коронавирус во время инспекции карательного полка "Азов".