Пушков раскритиковал отчитавшую врачей за нежелание шить бахилы чиновницу

19.04.2020, 22:16, Новости дня

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков раскритиковал замглавы минздрава Краснодарского края Валентину Игнатенко за попытку заставить врачей самостоятельно шить бахилы в условиях борьбы с коронавирусом.

«Замминистра здравоохранения Краснодарского края отчитала врачей за то, что они не могут сами сшить себе бахилы. Ничего себе! А кто людей лечить будет? Ее задача – обеспечить врачей бахилами и защитными средствами. Если же не может, тогда пусть сама и шьет. Толку будет больше», – написал Пушков в своем Twitter.

Ранее стало известно, что замглавы минздрава Краснодарского края Валентина Игнатенко во время онлайн-конференции с врачами региональных больниц отчитала медиков за отсутствие бахил и нежелание самостоятельно их шить в условиях борьбы с коронавирусом.

Напомним, за сутки в РФ подтверждено 6 тыс. 60 новых случаев коронавируса, при этом в 43% случаев у пациентов не было клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 42 тыс. 853 заболевших в 85 регионах.