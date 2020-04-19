Смартфон OPPO A52 появился на качественных рендерах

19.04.2020, 22:09, Разное

По информации авторитетных инсайдеров, у них в наличии появились пресс-изображения смартфона OPPO A52, входящего в средний ценовой сегмент. Официальный анонс девайса должен состояться уже через несколько дней.

Судя по рендерам, устройство получило дисплей с перфорацией в левом верхнем углу, а разрешение фронтальной камеры, расположенной в небольшом отверстии, составит 8 Мп. Разрешение экрана – 2400 х 1080 пикселей. Кроме того, стоит упомянуть и четверную основную камеру с датчиками на 12 + 8 + 2 + 2 Мп. Емкость аккумулятора составит около 5 тысяч мАч, поддержка быстрой 18-ваттной подзарядки также присутствует.

Аппаратной основой телефона является мощный 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 665 с тактовой частотой до 2 ГГц, в качестве графического контроллера будет задействован Adreno 610. Базовая модификация получит 8 Гб оперативной и 128 Гб постоянной памяти.