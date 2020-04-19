 

В Париже нашли следы коронавируса в трубах с технической водой

19.04.2020, 21:53, Разное

Власти в Париже нашли следы коронавируса в трубах с технической водой. В связи с этим забор прекращён из всех мест и воду берут из Сены и канала Урк.
Специалисты из лаборатории организации по обеспечению водоснабжения Парижа сообщили, что в четырёх точках забора технической воды обнаружены следы коронавирусной инфекции. Их недостаточно для чрезвычайных мер, но они имеются. В связи с этим власти решили вовсе прекратить использовать всю сеть и начать забор воды из реки Сена и местного судоходного канала Урк. Это поможет на время проведения дополнительных экспертиз полностью обезопасить граждан и гостей города. Региональное агентство здравоохранения уже осведомлено и их эксперты должны оценить все риски, пишет интернет-издание ТАСС.

Техническая вода в Париже, в трубах которой и был обнаружен вирус, используется исключительно для очистки тротуаров, дорог и прочих муниципальных нужд. Такая вода не проходит никакой особой фильтрации и поэтому её не используют для бытовых потребностей граждан. Для этой цели имеется своя собственная система водоснабжения, которая функционирует в штатном режиме.



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