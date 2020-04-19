 

Президент Чехии призвал оставить границы закрытыми еще на год

19.04.2020, 21:53, Новости дня

Государственные границы должны оставаться закрытыми по крайней мере еще один год для предотвращения новой волны эпидемии, сообщил президент Чехии Милош Земан в эфире пражского радио F1.

«Я придерживаюсь мнения, что государственные границы должны оставаться закрытыми по крайней мере еще один год. Иначе зарубежные поездки могут привести к новой волне эпидемии. Думаю, что наши сограждане могли бы использовать эту ситуацию для того, чтобы насладиться красотами собственной страны. В любом случае будем ориентироваться на советы медиков», – приводит слова Земана РИА «Новости».

В субботу глава чешского минздрава Адам Войтех заявил, что путешествия без ограничений, как это было до пандемии, вряд ли возможны в обозримом будущем. По его словам, возможен лишь классический туризм в отношении некоторых стран с малым риском заражения коронавирусом. Предварительные переговоры о возможном обмене туристами сейчас ведутся со Словакией и Хорватией.

Чешский президент в своем радиовыступлении также коснулся вопроса об обязательном ношении защитных масок на лице. В последние дни все больше граждан республики стали нарушать это правило действующего в стране карантина.

«Во-первых, я хочу напомнить о штрафе в 10 тыс. крон (около 400 долларов), который грозит за отсутствие маски на лице. А во-вторых, прошу уважаемых сограждан выдержать еще один месяц, возможно, полтора месяца. В человеческой жизни один месяц – это очень короткий период, лучше его пережить с маской на лице, чем рисковать заражением (коронавирусом)», – сказал Земан.

По данным на вечер воскресенья, в Чехии зафиксировано 6701 положительный результат теста на коронавирус, 186 человек умерли (из них пять – в течение последних суток), 1298 вирус-положительных выздоровели.

Напомним, в среду Еврокомиссия рекомендовала выдержать месяц между этапами снятия карантинным мер. Ранее в ЕК заявили, что нескоординированная отмена карантинных мер различными странами Евросоюза приведет к политическим трениям внутри сообщества.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.02 / Полиция начала проверку инцидента с журналисткой и адвокатом в Грозном

17.03 / До 3 апреля прекращается работа пунктов пропуска на территорию аннексированного Крыма

17.02 / Глава госпиталя умер от коронавируса, который сам же и лечил

15.04 / Через два дня Минобороны сдаст первый из 16 новых медцентров

03.04 / Пятый Ил-76 ВКС прибыл в Сербию

15.04 / Нетрезвая история: дебоширка пойдет под суд за нападение на полицейского

23.03 / Неизвестный с ножом убил полицейского в Волгограде

07.03 / Власти Гайаны выслали трех выходцев из России по подозрению во вмешательстве в выборы

02.02 / Двое погибших: на трассе в Пермском крае грузовики сплющили легковушку

27.03 / Самоизолировавшихся жителей Кузбасса позвали на онлайн-конкурс

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска