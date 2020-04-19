 

В Почаевской лавре от коронавируса умер монах – СМИ

19.04.2020, 21:42, Новости дня

В Почаевской лавре в Тернопольской области от коронавирусной инфекции скончался монах, отец Аверкий. Об этом 19 апреля сообщила Gazeta.te.ua.

Монаху было 77 лет.

По данным издания, у Аверкия обнаружили коронавирусную инфекцию, однако официально Лавра это не подтверждала.

Последнее время отец Аверкий не появлялся на публике.

Пользователь Facebook Павел Белобрицкий, утверждающий, что лично знал монаха, написал, что тот скончался 18 апреля.

Вчера на 77 году своей земной жизни отошёл ко Господу игумен Аверкий из Почаевской Лавры.Я познакомился с ним в 90-е,…

Posted by Pavel Belobricky on Pühapäev, 19. aprill 2020

На утро 19 апреля в Украине выявлено 5449 заболевших коронавирусной инфекцией (в Тернопольской области – 390), из которых 343 – за последние сутки. Умер 141 человек, восемь из них – за последние 24 часа.

15 апреля главный санитарный врач Тернопольской области Оксана Чайчук сообщила о выявлении в Лавре больных COVID-19. Она отметила, что настоятель отказывается сотрудничать с медиками в вопросе обследования всех обитателей Лавры на коронавирусную инфекцию.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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