 

Коронавирус в США. Число умерших превысило 40 тыс. человек

19.04.2020, 21:42, Новости дня

Количество жертв эпидемии коронавируса в США превысило 40 тысяч человек. Об этом свидетельствуют данные агентства Reuters, которое ведет подсчет на основании данных властей штатов.

По состоянию на 13.55 по североамериканскому восточному времени (20.55 по Киеву) в Соединенных Штатах скончались 40 148 человек. Это составляет 24,5% от общего количества связанных с COVID-19 смертей во всем мире (163 372, по данным Университета Джонса Хопкинса).

Почти половина летальных исходов в США приходится на штат Нью-Йорк (18 298). В Нью-Джерси скончались 4202 человека, в Мичигане – 2308, в Массачусетсе – 1560, в Пенсильвании – 1279, в Иллинойсе и Луизиане – по 1259, в Калифорнии – 1148, в Коннектикуте – 1086. Число умерших в других американских штатах не превышает 1 тыс. человек.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

США занимают первое место в мире по количеству подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом (745 062) и количеству смертей.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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