Генконструктор “Энергии” подхватил коронавирус

19.04.2020, 21:42, Новости дня

У генконструктора РКК "Энергия" Евгения Микрина обнаружили коронавирус, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в эфире в эфире радиостанции "Комсомольская правда". Рогозин отметил, что они недавно общались по телефону. И выразил надежду, что Микрин перенесет заболевание спокойно, добавив, что врачи оказывают ему необходимую помощь, передает "Интерфакс".

Сейчас ученый находится дома в самоизоляции, он себя чувствует нормально, передает МК.

Коронавирус у генкоструктора обнаружили после поездки на Байконур, откуда 9 апреля был отправлен очередной экипаж МКС.

Ранее в ТАСС сообщали, что число заболевших коронавирусом в Роскосмосе увеличилось до 42 человек. Все они работали в Москве или Подмосковье. Трое специалистов ракетно-космической отрасли скончались, у двоих из них подтвердили коронавирус, еще у одного было подозрение на него. Двум умершим специалистам было 62 и 68 лет, третий скончался от двусторонней пневмонии в возрасте 58 лет.