У вируса нет шансов: уникальные машины российских военных

19.04.2020, 21:42, Новости дня

Почти в каждом выпуске новостей — кадры из итальянского Бергамо. Российские военные и техника ежедневно проводят санитарную обработку улиц и помещений в городе. В состоянии готовности войска РХБЗ (радиационной, химической и биологической защиты) и в России.

На передний край войны с коронавирусом российская армия выдвигает все свои резервы. Начинают с дезинфекции в воинских частях — обрабатывают боевую технику, автобусы и личный транспорт.

Эти уникальные машины оснащены реактивными двигателями от истребителей, которые нагнетают облако раскаленной аэрозоли с температурой 700 градусов по Цельсию. У вируса не остается никаких шансов.

Специальную технику военные в любой момент готовы развернуть и на въездах, и выездах столицы. Одна такая машина в час может обработать до 30-40 автобусов.

"Авиационный двигатель создает турбулентный поток — очень сильный — в который подается дезинфицирующий раствор. Благодаря этому создается мелко дисперсионная аэрозоль, которая и покрывает максимальную поверхность вооружения и военной техники, любого другого объекта — без разницы", — пояснил Роман Шаландаев, командир взвода технических машин и спецобработки.

ТМС -65 (тепловая машина специальной обработки на базе "Урала") способна за час покрыть 4 квадратных километра полуторапроцентным раствором гипохлорита кальция.

Горячий душ в эти дни принимали даже танки и ракетные комплексы, которые готовили к параду 9 мая. Парад перенесли, а репетиции проводили регулярно, как и обязательную дезинфекцию.

В облако аэрозоли поочередно въезжают новейшие образцы российской бронетехники. Вот "Тигры" с боевым модулем, оснащенным автоматической пушкой. Грозное оружие, но, к сожалению, абсолютно бесполезное перед коронавирусом.

"В независимости от того, какого он происхождения, у нас есть такие средства и техника, которой мы можем обезвредить любой вирус, любую бактерию, любое химическое и биологическое оружие", — сообщил Константин Киричук, начальник отдела Управления войск радиационной, химической и биологической защиты.

Первым бастионом РФ в борьбе с бактериологической угрозой стал неприступный кронштадтский форт "Александр I" – "чумный" форт. В конце 19 века, во время так называемой третьей пандемии чумы, которая унесла в мире около 12 миллионов человеческих жизни, в Финском заливе разместили особую лабораторию Императорского института экспериментальной медицины. Здесь делали первые противочумные и противостолбнячные сыворотки.

"За пределы форта вирус никогда не выходил. Форт был оснащен различным оборудованием: и лифтовые шахты, и припарочные, и огромная печь для сжигания не только трупов зараженных животных", — рассказал краевед, исследователь Кронштадта Иван Пакалов.

За четверть века своего существования в лаборатории были две вспышки чумы. В 1904 году от легочной формы бубонной чумы умирает заведующий лабораторией Владислав Турчинович-Выжникевич, а в 1907-м погибает доктор Мануил Шрейбер.

Спустя более века "чумный" форт — вновь на карантине. Но уже из-за эпидемии коронавируса. И все экскурсии на катерах, которые раньше проводил в этом таинственном и мрачном месте Иван Пакалов, теперь запрещены.

В СССР еще в 30-е годы начала формироваться система гражданской обороны. Советский рабочий должен был уметь и себя спасти, и производственный план.

Все карантинные мероприятия против коронавируса, которые сейчас вводятся по стране, уже были разработаны в советские времена. Ну, разве что цифровых пропусков не было.

Кострома. Российская академия войск радиационной, химической и биологической защиты. Это ее выпускники сейчас истребляют коронавирус на улицах итальянских, сербских и российских городов.

Передвижные лаборатории, которые сейчас осваивают курсанты, недавно получили из центрального НИИ Минобороны новейшие тест-системы и теперь способны в полевых условиях выявлять коронавирус.

Сестры Валерия и Вероника Шиловы внимательно наблюдают, как их однокурсники учатся на тренажере стрелять из огнеметов. Современные термобарические боеприпасы обычно не оставляют после себя ни микробов, ни вирусов. Но девушек в академии учат бороться с инфекциями все-таки традиционными методами.

Опыт у преподавателей академии накоплен огромный: устраняли в Советском Союзе вспышки чумы и холеры, ликвидировали последствия чернобыльской аварии.

Вирус в десятки раз меньше чумной палочки и легко проникает через многие ткани. От коронавируса костюм против чумы уже не спасет. Нужно что-то более надежное. В лабораториях академии последние недели испытывали материалы, из которых лучше всего шить защитные костюмы для врачей, лечащих больных коронавирусом.

Главный показатель – парапропускаемость: не изменит ли материал свои свойства после многократной дезинфекции. Из самых лучших образцов уже сшили первую партию защитных комбинезонов.

Специально для медиков военные разработали и новую маску: испытали и проверили несколько десятков различных материалов. Выбрали лучший. Курсанты, которые примеряют новейшие костюмы и маски, признаются, что они удобные, хотя в них и немного жарко.

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"Вести недели"