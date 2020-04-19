Мнение: Faster Than Light — ещё одна отличная игра с «Кикстартера»

19.04.2020, 21:35, Разное

Компьютерные игры помогают бороться с коронавирусом. Так, например, известную игру «Фолд.Ит», которая раньше была заточена под поиск лекарства от ВИЧ и рака, сейчас полностью перенастроили на ковид. Напомню, при помощи «Фолд.Ит» реальные учёные из Сиэтла пытаются сконструировать молекулу белка, которая блокировала бы вирус. Со стороны игрока всё выглядит как обычная головоломка, а на выходе исследователи получают постоянный поток новых перспективных вариантов лекарства:

https://www.bbc.com/russian/features-52338628

https://fold.it/portal/

Другие компьютерные игры помогают окарантиненному населению не лезть на стены во время вынужденного безделья. На днях я, наконец, прошёл по совету читателей Faster Than Light (фастер зен лайт, «Быстрее Света»), и теперь спешу поделиться с вами своими впечатлениями.

По ощущениям FTL весьма напоминает ту самую легендарную спектрумовскую «Элиту» 1984 года. Нам выдают космический корабль, и мы должны пролететь через восемь секторов, чтобы успеть защитить Федерацию от подлых повстанцев, которые уже почти успели захватить власть в нашей империи. Флот преследователей отстаёт от нас всего на несколько ходов, поэтому нам приходится быстро обшаривать каждый сектор, ставить себе на корабль всё самое ценное и прыгать дальше: зачастую с пробитым трюмом и без достаточных запасов топлива.

Каждая игра занимает от 15 минут до 2 часов — в зависимости от того, как хорошо мы играем, и до какого сектора мы успеваем дойти прежде, чем очередной враг окажется нам не по зубам. Выиграть сражение на полностью отремонтированном корабле обычно несложно: сложно рассчитать силы таким образом, чтобы ресурсов хватило и на ремонт, и на усиление корабельных систем, и на покупку припасов. Бывает обидно, когда корабль погибает в одном прыжке от ремонтной базы только из-за того, что игрок самонадеянно вступил в бой с какой-нибудь мелкой шушерой, имея всего 20% от прочности корпуса.

Команда «Сабсет Геймс» запросила вначале на «Кикстартере» 7 млн рублей, однако опытные игроки так впечатлились задумкой авторов, что в течение месяца накидали им целых 14 млн:

https://www.kickstarter.com/projects/64409699/ftl-faster-than-light

Вполне достаточные деньги для разработки, если учесть, что игру делали 1 программист, 1 художник и группа из 4 помощников — композитор, два сценариста, и айпад-портировщик:

http://subsetgames.com/contact.html

«Элита», которую я упомянул выше, размещалась в 22 килобайтах оперативной памяти. Для понимания масштаба — это примерно 10 страниц простого текста, современные телефоны могут хранить в памяти программы, которые в миллион раз объёмнее. FTL, конечно, сложнее «Элиты», однако если бы мне поставили задачу портировать FTL на выпущенную 30 лет назад персоналку, я бы, пожалуй, справился без особого труда.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Elite

Многие опытные игроки полагают, что мощная графика нужна только для маркетинга, и что настоящая игра имеет право иметь самый неприглядный внешний вид. С одной стороны, конечно, это глупости в духе «зелен виноград» — графика тоже важна, и если у разработчиков хватает ресурсов на хорошую графику, игра от этого только выигрывает. С другой стороны, жемчужины типа FTL доказывают, что технологий XX века было вполне достаточно, чтобы создавать очень продвинутые игры.

Ничего принципиально нового в FTL нет. Космические симуляторы с элементами РПГ известны очень давно. Пошаговые бои — классика жанра, и опытный игрок сходу назовёт с десяток игр с похожей боевой системой. Сюжет банален, квесты шаблонны.

Из стонущего болота сотен тысяч безвестных инди-поделок FTL вырвалась потому, что авторы подошли к делу с душой и сделали игру качественно, без компромиссов. Такова особенность «Кикстартера» — если обычные игровые компании целятся в широкую аудиторию, накрывая подушками острые углы и небрежно заметая мусор под шкаф, то на «Кикстартер» приходят фанаты своего дела, которые судят будущую игру гораздо строже, чем привыкшие ко всякому критики больших игровых журналов. Такой подход, — «делай хорошо, плохо само получится», — позволяет взять хороший старт, сразу же создав сообщество заинтересованных игроков. Последовательное улучшение игры на протяжении нескольких лет, — ещё одна особенность «кикстартерных» игр, — позволяют поднять игру на тот уровень, на котором разница с попсовыми поделками становится разительной.

Некоторые игры учат нас разумному, доброму, вечному, позволяют заглянуть в суть вещей, дают нам ценные навыки, полезные и в реальной жизни. FTL — не тот случай. Играя в неё, вы не получите ничего, кроме злости и удовольствия. Рекомендую любителям космоса, пошаговых стратегий и РПГ.

PS. По просьбе читателей сразу даю ссылку на страницу «Стим»:

https://store.steampowered.com/app/212680/FTL_Faster_Than_Light/