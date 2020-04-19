 

Число вирус-положительных в мире превысило 2,24 млн человек

19.04.2020, 21:30, Новости дня

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире превысило 2,24 млн человек, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

По данным организации, за сутки число зараженных в мире возросло на 81 тыс. 153 человека, достигнув 2 млн 241 тыс. 359 случаев, передает РИА «Новости».

Скончались при этом более 152,5 тыс. человек, из них 6 тыс. 463 человека за последние сутки. 

Наибольшее количество случаев заражения по-прежнему выявлено в европейском регионе – 1 млн 122 тыс. 189 человек.

Напомним, в РФ за сутки подтверждено 6 тыс. 60 новых случаев коронавируса, при этом в 43% случаев у пациентов не было клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 42 тыс. 853 заболевших в 85 регионах.



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