Пенс и Пелоси поспорили о масштабах тестирования в США

19.04.2020, 21:16, Новости дня

Вице-президент США Майк Пенс и спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси в воскресенье поспорили по поводу масштабов тестирования на коронавирус в США.

Вместе с тем Пенс и Пелоси отметили, что они близки к заключению соглашения об увеличении ассигнований на помощь предприятиям малого бизнеса, закрывшимся из-за пандемии. Деньги должны пойти на выплаты работникам и позволить компаниям вновь открыться.

Пенс, возглавляющий рабочую группу Белого дома по коронавирусу, заявил телеканалу Fox News, что, по его мнению, в стране имеется в наличии «достаточное» число тест-систем, чтобы «любой штат» мог перейти к выполнению первой фазы рекомендаций правительства по постепенному возвращению страны к работе и нормализации повседневной жизни.

В настоящее время в США проводятся 150 тысяч тестов на коронавирус в день, но эксперты говорят, что этот показатель нужно довести до 500 тысяч.

Пенс полагает, что государство может выйти на уровень 300 тысяч тестов в день, что он назвал достаточно большим числом, чтобы придать американцам «уверенности и дать им инструменты для возвращения к работе».

Однако Пелоси, лидер контролируемой демократами Палаты представителей, подвергла критике работу президента Дональда Трампа по преодолению кризиса с коронавирусом в США и медлительность правительства в вопросах тестирования.

«Мы уже сильно запаздываем [с тестированием в США], – заявила она Fox News. – Очень сильно. Президенту нужно поставить двойку».

Подход федерального правительства к тестированию также подвергли критике два губернатора, включая республиканского губернатора Мэриленда Ларри Хогана, который возглавляет Национальную ассоциацию губернаторов.

«Думаю, администрация пытается увеличить масштабы тестирования, они кое-что делают в отношении частных лабораторий, – заявил Хоган CNN. – Но попытки отмахнуться от этой работы, заявить, что у губернаторов достаточно тестов, и они просто должны просто вести работу по тестированию, заявления, что мы не выполняем свою работу, – это абсолютная ложь».

Губернатор Вирджинии демократ Ральф Нортэм в беседе с CNN назвал «просто бредовыми» заявления Трампа и Пенса о том, что штаты располагают достаточным количеством тестов.

Общее число подтвержденных случаев коронавируса в США превысило 740 тысяч, более 39 тысяч человек скончались.