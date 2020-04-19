 

Трамп: Китай должен отвечать, если «знал, что виноват» в пандемии COVID-19

19.04.2020, 21:16, Новости дня

Президент США Дональд Трамп в субботу предупредил Китай, что Пекин должен понести ответственность, если он «знал, что виновен» в пандемии коронавируса.

«Возможно, ее можно было остановить в Китае до того, как это началось, но этого не было сделано, а теперь весь мир страдает из-за этого», – заявил Трамп на ежедневном брифинге в Белом доме.

Заявление Трампа стало очередным американским «залпом» в словесной войне двух крупнейших экономик мира в период, когда, по мнению экспертов, необходим беспрецедентный уровень кооперации для борьбы с коронавирусом.

«Если это была ошибка, то ошибки случаются. Но если они знали, что виноваты, то я уверен, что должны быть последствия», – сказал Трамп, не вдаваясь в детали по поводу того, какие меры могут принять в США.

Трамп и его высокопоставленные помощники обвиняют Китай в недостаточной транспарентности после вспышки коронавируса в Ухане. На днях президент США приостановил финансирование ВОЗ, обвинив организацию в «зацикленности на Китае».

Вашингтон и Пекин неоднократно вступали в публичные споры по поводу вируса. Трамп первоначально высоко оценивал усилия Китая и его лидера Си Цзиньпина по борьбе с эпидемией, но он и другие высокопоставленные официальные лица также используют выражение «китайский вирус» и недавно усилили свою риторику.

Они также с возмущением отвергли предыдущие попытки некоторых китайских чиновников обвинить в происхождении вируса американских военных.



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