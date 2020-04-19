 

“Инвитро” будет делать анализы на коронавирусную инфекцию COVID-19

19.04.2020, 21:10, Разное

В течение ближайшего месяца компания «Инвитро» начнет проводить лабораторную диагностику новой коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя компании.

Цену новой услуги источник «Ведомостей» не назвал, но указал, что она будет фиксированной во всех регионах. The Bell указывает, что в Южной Корее один коммерческий тест стоит около 130 долларов. То же издание цитирует Telegram-канал Fun&Profit, который называет вероятную цену исследования 2 тысячи рублей.

Тест, который будет использоваться, производит ФГБУ ЦСП Минздрава России. Аналогичные тест-системы сейчас применяют российские государственные медучреждения. Результатов теста нужно будет ждать два дня.

Сейчас забором материала для анализ на коронавирус и самими исследованиями занимаются только государственные медицинские учреждения. Вопрос о возможности привлечения частной инициативы поднятся после того, как власти пообещали увеличить охват лабораторной диагностики COVID-19.



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