Потенциальный бюджетный бестселлер Honor 10X Pro с 5G впервые показали на рендере

19.04.2020, 21:09, Разное

В Сети появился первый рендер грядущей новинки от принадлежащего китайской компании Huawei Technologies бренда смартфонов Honor – модель 10X Pro, которая, как ожидается, станет бестселлером в своём сегменте за счёт хороших характеристик и сравнительно невысокой стоимости. Устройством будет поддерживаться пятое поколение мобильной связи 5G.

Как предполагают специалисты, Honor 10X будет функционировать на мобильном процессоре SoC Kirin 820. Если же стоимость смартфона не превысит отметки в $200 долларов, то он окажется наиболее мощным устройством в своей ценовой категории, а также, скорее всего, самым бюджетным телефоном на глобальном рынке, поддерживающим 5G.

Производитель, наконец, порадовал своих поклонников первым рендером старшей версии будущей новинки – Honor 10X Pro. Судя по изображению, в компании приняли решение заменить выдвижную «фронталку» врезанной в экран селфи-камерой. Также заметна кнопка питания – следовательно, дактилоскопический сканер переместится или непосредственно в дисплей, или на заднюю сторону гаджета. Не лишним будет упомянуть и о главном 64-мегапиксельном датчике тройной камеры.