 

Силуанов: ресурсов ФНБ хватит еще на три года.

19.04.2020, 21:01, Разное

В марте Минфин говорил о как минимум шестилетнем запасе прочности.

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на конец этого года составит около 7 триллионов рублей с учетом запланированных трат. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия-1».

По его словам, ресурсов ФНБ хватит до 2024 года при текущих ценах на нефть. «В такие непростые времена, которые сложились сегодня, ресурсы, накопленные резервы, как никогда необходимы», — сказал Силуанов.

На этой неделе Силуанов говорил, что на борьбу с коронавирусом и сглаживание экономических последствий пандемии российские власти направят около 2,8% ВВП или около 3,1 триллиона рублей. Это общий объем фискальной поддержки российской экономики.

При этом в марте Минфин сообщал, что РФ запасов прочности хватит по крайней мере на шесть лет при цене нефти в 25-30 долларов за баррель. Однако в конце марта-начале апреля она снижалась до 10-13 долларов. Аналитики также отмечали отрицательную доходность от экспортной продажи Urals.

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Источник: Новая газета



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