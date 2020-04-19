 

Анестезиолог разъяснил механизм работы аппарата ИВЛ

19.04.2020, 20:53, Разное

Воздействие коронавирусной инфекции способно вызвать у человека тяжелую форму пневмонии, при которой ему просто необходима помощь аппарата ИВЛ. Механизм работы данного медицинского оборудования разъяснил анестезиолог-реаниматолог одной из клиник Екатеринбурга.
Медицинский специалист напомнил, что аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) является высокотехнологичным оборудованием, функция которого заключается в подаче в человеческие легкие дыхательной смеси, а также – насыщение крови кислородом и выводом из легких углекислого газа. По словам медика, традиционной областью его применения являются процессы оперативного вмешательства или инциденты острой дыхательной недостаточности. Кроме того, бывают случаи, когда есть необходимость применить ИВЛ при ухудшении здоровья вследствие травм, инсультов, отравлений или повреждений головного мозга. В подобных случаях ИВЛ предотвращает проявление кислородного голодания организма.

Что же касается непосредственно болезни COVID-19, то при её наступлении происходит критическое нарушение легочного газообмена. Инфицированный коронавирусом человек начинает испытывать сильную одышку и, кроме того – истощение мышц, обеспечивающих дыхательный процесс. Таким образом, использование аппарата ИВЛ для лечения пациента, зараженного SARS-CoV-2, обеспечивает необходимую помощь для его дыхания, сохраняя силы организма для непосредственного сопротивления инфекции.

Когда наконец кризис болезни отступает и человек начинает поправляться, он вновь начинает дышать самостоятельно, тогда аппарат ИВЛ убирают. Однако длительность подключения больного к указанному оборудованию напрямую зависит от нюансов состояния его здоровья. “В моей практике были люди, которые находились на искусственном дыхании по несколько месяцев”, – резюмировал медик.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.03 / Выявлено неожиданное влияние сестер на психику и счастье друг друга

17.02 / Число жертв коронавируса выросло до 1770

08.03 / Мнение: Гессен, Германия: правая экстремистская пропаганда за государственный счет

05.04 / Оксана Самойлова дала совет разведенным: “Рассчитывайте только на себя”

24.03 / «Миша портит все»: Михаил Галустян стал ведущим нового шоу

25.02 / Профессор Ирина Спичак рассказала, как не пропустить развитие рака у ребёнка

23.02 / Защитники Отечества: Российские знаменитости, которые служили в армии

17.04 / Люди с лишним весом рискуют перенести коронавирусную инфекцию в тяжелой форме

27.03 / Астрономы назвали 7 фактов о Земле, не включённых в школьную программу

26.03 / Вирусологи разработали тест на заражение COVID-19 до появления первых симптомов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска