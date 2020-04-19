Анестезиолог разъяснил механизм работы аппарата ИВЛ

19.04.2020, 20:53, Разное

Воздействие коронавирусной инфекции способно вызвать у человека тяжелую форму пневмонии, при которой ему просто необходима помощь аппарата ИВЛ. Механизм работы данного медицинского оборудования разъяснил анестезиолог-реаниматолог одной из клиник Екатеринбурга.

Медицинский специалист напомнил, что аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) является высокотехнологичным оборудованием, функция которого заключается в подаче в человеческие легкие дыхательной смеси, а также – насыщение крови кислородом и выводом из легких углекислого газа. По словам медика, традиционной областью его применения являются процессы оперативного вмешательства или инциденты острой дыхательной недостаточности. Кроме того, бывают случаи, когда есть необходимость применить ИВЛ при ухудшении здоровья вследствие травм, инсультов, отравлений или повреждений головного мозга. В подобных случаях ИВЛ предотвращает проявление кислородного голодания организма.

Что же касается непосредственно болезни COVID-19, то при её наступлении происходит критическое нарушение легочного газообмена. Инфицированный коронавирусом человек начинает испытывать сильную одышку и, кроме того – истощение мышц, обеспечивающих дыхательный процесс. Таким образом, использование аппарата ИВЛ для лечения пациента, зараженного SARS-CoV-2, обеспечивает необходимую помощь для его дыхания, сохраняя силы организма для непосредственного сопротивления инфекции.

Когда наконец кризис болезни отступает и человек начинает поправляться, он вновь начинает дышать самостоятельно, тогда аппарат ИВЛ убирают. Однако длительность подключения больного к указанному оборудованию напрямую зависит от нюансов состояния его здоровья. “В моей практике были люди, которые находились на искусственном дыхании по несколько месяцев”, – резюмировал медик.