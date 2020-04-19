Коронавирус подтвержден у 70 пациентов и сотрудников психбольницы Архангельска

19.04.2020, 20:53, Новости дня

За последние сутки число вирус-положительных в Архангельской области увеличилось почти в три раза из-за вспышки коронавируса в психбольнице, сообщили в региональном оперативном штабе по ситуации с распространением вируса.

В медучреждении выявлено 70 случаев инфицирования коронавирусом, передает «Интерфакс».

В помещениях медучреждения уже проведена дезинфекция, в изолированный стационар переведены заболевшие пациенты. К лечебным мероприятиям привлечены инфекционисты из областной клинической больницы.

В оперштабе добавили, что в связи со вспышкой коронавируса в регионе решено ввести режим изоляции для прибывших из Москвы, Санкт-Петербурга, Коми, а также Московской, Ленинградской и Мурманской областей.

Местные жители обязаны на протяжении двух недель находиться дома, а прибывшие в Архангельскую область в командировку смогут разместиться в гостинице только после предъявления справки об отрицательном анализе на коронавирус.

По последним данным, общее число случаев заражения коронавирусом в регионе составило 114 человек.

Напомним, за сутки в РФ подтверждено 6 тыс. 60 новых случаев коронавируса, при этом в 43% случаев у пациентов не было клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 42 тыс. 853 заболевших в 85 регионах.