Эксперты назвали средний возраст автомобилей Lada в России

19.04.2020, 20:53, Разное

Автоэксперты отечественного аналитического агентства “Автостат” провели статистическое исследование, на основании результатов которого вывели средний возраст автомобилей Lada, зарегистрированных на территории Российской Федерации по состоянию на начало 2020 года. По данным аналитиков, указанный показатель составляет 16 лет.

Специалисты отметили, что в данный момент в стране всего эксплуатируются порядка 14 миллионов автомобилей Lada, имеющих легковую или легкую коммерческую модификацию. Причем около 1,8 миллионов единиц из них были произведены еще в период существования СССР до 1992 года. Автомобилей “среднего пенсионного возраста” (старше 20 лет) насчитывается 4,4 миллиона единиц (около 30% от общего числа), а относительно “молодых”, произведенных менее пяти лет назад – 1,5 миллиона (около 10% автопарка).



Рассказали эксперты и о географической “прописке” автомобилей Lada в России. Наибольшее количество автомашин указанной марки зарегистрировано на территории Краснодарского края – 674 тысячи авто. Разница же между вторым и третьим “призерами” территориального рейтинга оказалось весьма небольшой: так, 555 тысяч единиц насчитывается в Башкирии, а 523 тысячи – соответственно, в Московской области. Об этом пишет пресс-служба агентства “Автостат”.