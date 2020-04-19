 

Российская чиновница отчитала врачей за нежелание шить себе бахилы

19.04.2020, 20:48, Новости дня

Замглавы минздрава Краснодарского края Валентина Игнатенко во время онлайн-конференции с врачами региональных больниц отчитала медиков за отсутствие бахил и нежелание самостоятельно их шить в условиях борьбы с коронавирусом.

«В чем сложность нашить бахил? Понимаю костюмы «Тайвек», или маски лицевые, или очки, или респираторы… Почему вы ждете манны небесной? Вам не стыдно?» – сообщила Игнатенко на видео, опубликованном изданием «Подъем!» в Telegram.

По ее мнению, совсем несложно сшить «две тряпочки» вместе. Чиновница дала инструкцию, как нужно действовать. 

«Возьмите ткань любую, посадите двух-трех санитарок, которые вам прострочат», – посоветовала она, отметив, что сейчас «народ сидит дома», и «делать ему нечего».

Также чиновница пристыдила врачей центральной районной больницы Усть-Лабинска за то, что им привезли защитные костюмы сотрудники стоматологии.

Напомним, за сутки в РФ подтверждено 6 тыс. 60 новых случаев коронавируса, при этом в 43% случаев у пациентов не было клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 42 тыс. 853 заболевших в 85 регионах.



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