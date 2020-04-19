5 причин посмотреть сериал “Мир! Дружба! Жвачка!” с Юрой Борисовым

19.04.2020, 20:45, Разное

Лето 1993 года. Жизнь у 14-летнего Саньки Рябинина такая же, как и у всех обычных подростков — он хочет приключений и не хочет ходить в музыкалку, его задирают местные хулиганы, но зато с друзьями у Саньки есть свое место силы – крыша. Переломный возраст, в котором надо принимать решения и понимать, кто ты есть, у этого героя пришелся на переломный же момент для всей страны. Скрываясь от погони, Санька угоняет и разбивает машину криминального авторитета, тем самым меняя свою жизнь. А дальше ему предстоит сделать выбор — равняться ли ему на свою честную семью, в которой вечно нет денег, или на бывшего афганца дядю Алика (герой Юры Борисова), чей опасный мир кажется со стороны таким притягательным. Это — лишь завязка сюжета “Мир! Дружба! Жвачка!”. О том же, что и как именно происходит в сериале дальше — в пяти пунктах.

Good Story Media (создатели хитов “Физрук”, “Реальные пацаны”, “Ольга” и др.)

Идея сделать сериал о взрослении в нелегкую для России эпоху перемен принадлежит компании Good Story Media — а значит, зрителей ждет личная история, способная при этом затронуть сердце каждого. Именно Good Story Media воплотили на телевидении правдивый образ настоящей народной героини — матери-одиночки Ольги в одноименном сериале, познакомили всю страну с пермскими “Реальными пацанами”, поженили “Россию айфона с Россией шансона” в сериале “Физрук”, посмеялись над бытом потерянной интеллигенции в “Бедных людях”… “Мир! Дружба! Жвачка!” — это заход на новую, пока неизведанную нашим телевидением территорию — воспоминаний поколения тридцатилетних-сорокалетних о своем детстве.

Степан Девонин в сериале “Мир! Дружба! Жвачка!”

Атмосфера 90-х

Эти самые воспоминания в сериале показаны очень предметно. Вряд ли получится не испытать чувство ностальгии, когда вы увидите первые компьютеры, самодельные варенки, свободные олимпийки, стеклянную “Кока-колу”, ради которой сдавали бутылки и соглашались на подработки, записные книжки, дисковые телефоны… Декораторы сериала “Мир! Дружба! Жвачка!” постарались на славу и подобрали для съемок аутентичные вещи. Но атмосферу здесь задают не только они, но еще и песни — главное орудие ностальгии по девяностым. Таня Буланова и Ирина Аллегрова, Dr.Alban и Haddaway — в сериале собран идеальный плейлист эпохи. Заглавная тема сериала — песня Романа Литвинова “Химия” — хоть и современная, но написана по заветам электроники в духе девяностых.

Артур Бесчастный в сериале “Мир! Дружба! Жвачка!”Юра Борисов

Кажется, народным артистам Даниле Козловскому и Саше Петрову пора потесниться — у российского кино появился новый герой, и это Юра Борисов (играть Калашникова кому попало не доверят). Славянская внешность, мужественность и нарочитая простота — список качеств, чтобы стать любимцем миллионов, на самом деле не такой уж большой. В сериале “Мир! Дружба! Жвачка!” Борисов играет Алика — дядю Саньки, которого семья мальчика не принимает за выбранный им путь криминала. Самое интересное, что в истории о взрослении в девяностые Борисов уже играл – в победившем на “Кинотавре” фильме «Бык», рассказе куда более жестком. А зрители ТНТ могут помнить Борисова еще и по роли Льва в “Ольге”.

Юра Борисов в сериале “Мир! Дружба! Жвачка!”Подростковый период

Фильмы и сериалы о подростках — редкий жанр, который нравится практически всем. Подростковый возраст — это время внутренних перемен, принятия первых решений, первых серьезных чувств, первых провалов, а значит, это более чем благодатная почва для киноисторий. При этом “Мир! Дружба! Жвачка!” — это не просто сериал о таких вечных подростковых ценностях, как дружба или первая любовь, но и попытка рассказать, что взрослые в девяностые оказались теми же растерянными подростками, которые не знают, чью сторону принять и как делать выбор, когда в стране бушуют перемены.

Кадр из сериала “Мир! Дружба! Жвачка!” История про нас

Несмотря на то, что событиям сериала уже тридцать лет, эта история наверняка покажется вам современной. Потому что погружение в другое историческое время — один из лучших кинематографических приемов для рассказа о наших днях. К 2020 году мы пришли с той же неуверенностью в завтрашнем дне, с тем же незнанием, какой путь выбрать и на кого ориентироваться, и с тем же ожиданием перемен. “Мир! Дружба! Жвачка!” — история про нас.